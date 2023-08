Chryssanthi Kavazi: Sex-Eklat am "GZSZ"-Set

Ihre Serienrolle Laura und John werden in nächster Zeit eh nicht viel Zeit für Zärtlichkeiten haben. Nachdem Laura zurück in den Kolle-Kiez gekehrt ist, werden die beiden von Geheimagentin Zoe (Lara Dandelion Seibert) verfolgt. Sie will Laura und John sogar umbringen! Für beide gibt es nur eine Lösung: Sie müssen aus Berlin fliehen. Ob sie ihren Plan wirklich in die Tat umsetzen? Oder Zoe sie vorher ausfindig macht? Das erfahrt ihr in den nächsten Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Immer montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL.