Chryssanthi Kavazi: Traurige Gewissheit! Ihr Mann bricht sein Schweigen

Chryssanthi selbst gestand bereits gegenüber RTL, dass die Kritik des Jurors ihr einiges an Selbstbewusstsein geraubt hat. Das musste dann von ihrem Tanzpartner Vadim wieder mühsam aufgebaut werden. Auch ihr Ehemann Tom Beck verriet nun im Interview mit Promiflash, wie hart die anstrengend die Zeit bei "Let’s Dance" für Chryssanthi wirklich war. "Das war schon stressig, also gar nicht so vom organisatorischen Aufwand, sondern ich glaube von der nervlichen Belastung her."

Der besorgte Ehemann ergänzte weiterhin, dass sie die harte Kritik und Jury-Urteile sehr mitgenommen hätten. "An ihr hat das wirklich genagt", erklärt er Promiflash.