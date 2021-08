Cindy aus Marzahn: TV-Comeback! Ilka Bessin schlüpft in den pinken Jogginganzug

Cindy aus Marzahn kehrt zurück

Für die Liveshow "RTL sagt Danke" wird Ilka noch ein letztes Mal als Cindy auftreten. In der Sendung will der Sender sich bei den Leuten bedanken, die während der Gesundheitskrise in den letzten 1,5 Jahren sehr hart arbeiten mussten. Auch andere Gäste werden dabei sein, darunter beispielsweise Mario Barth, Sascha Grammel, Oliver Pocher und Atze Schröder.

Ganze 11 Jahre lang stand Ilka als Kunstfigur Cindy auf der Bühne. 2016 verkündete sie dann das überraschende Aus. "Man darf so eine Figur nicht totspielen. Wenn man sich elf Jahre lang Abend für Abend eine Perücke aufsetzt und einen pinkfarbenen Jogginganzug anzieht, muss man aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann sagen: 'Boah, ich kann den Scheiß nicht mehr sehen.' So weit soll es nicht kommen", erklärte sie damals im Interview mit dem "Spiegel".