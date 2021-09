Claudia Norberg: Liebes-Lüge aufgeflogen! Jetzt kommt alles ans Licht

Doch damit nicht genug. "Hubertus kann sich kein eigenes Haus leisten. Er wohnt in einem Mietshaus in Cape Coral zusammen mit seiner langjährigen Partnerin Sabine und führt nun eine Dreicksbeziehung", enthüllt der Insider weiter. Claudia ist also nicht die einzige Frau in Hubertus' Leben. Seit zehn Jahren ist der 55-Jährige mit Sabine zusammen und macht auch keine Anstalten, sie für seine Neue zu verlassen. Vielleicht sollte Claudia nochmal überdenken, ob Hubertus wirklich ihr Traumprinz ist...

