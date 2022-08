Claudia Norberg: Nach der Trennung packt ihr Ex alles aus!

Zwar hüllt sich Claudia in Schweigen, doch dafür ist ihr Ex Baron Hubertus Freiherr von Falkenhausen in Plauderlaune. "Die Trennung ist mir bereits seit acht Wochen bekannt", berichtet er jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Der Adlige glaubt, den Grund für das Liebes-Aus zu kennen. Claudia zog zu ihrem Barron ins Städtchen LaBelle mit gerade mal 4600 Einwohnern. Dort verkauft der Deutsch-Amerikaner alte Ersatzteile für Oldtimer. "Ich habe ihr von Anfang an gesagt, das Landleben ist nichts für sie. Außerdem sind wir nicht in der Sendung 'Bauer sucht Frau' oder bei den Ludolfs im Schrott-Handel", ätzt Claudias Ex. Ob das wirklich der einzige Grund war? Das weiß Claudia wohl nur selbst...