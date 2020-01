Claudia Norberg: Nackt-Sensation! Sie zieht auch blank

Reddit this

Oh, là, là! Nach Laura Müller lässt auch Michael Wendlers Ex-Frau Laura Müller die Hüllen fallen.

will endlich alleine durchstarten! Deshalb nahm sie an der diesjährigen Staffel vom "Dschungelcamp" teil. Ihr nächster Schritt auf der Karriereleiter: ein erotisches Foto-Shooting...

Claudia Norberg zeigt sich so sexy wie nie

Claudia stand jetzt für sexy Aufnahmen vor der Kamera. In Lack, Leder und Strapse ließ sich die Wendler-Ex von " "-Fotograf Peter Palme ablichten. Auf einer Aufnahme zeigt sich Claudia sogar oben ohne. "Ich habe gesagt, ich möchte aus dem Schatten meines Noch-Ehemanns hervortreten und dazu gehört natürlich, mich zu präsentieren. Und dazu gehören natürlich auch Fotos", erklärt sie im Interview mit Sender .

Claudia Norberg nackt: So freizügig zeigt sich Wendlers Ex!

Nackt-Duell zwischen Claudia Norberg und Laura Müller?

Ob die Fotos eine Kampfansage an ihre Nachfolgerin Laura Müller sind? Schließlich zog die sich erst kürzlich für den "Playboy" aus. Doch von Konkurrenzkampf will Claudia nichts wissen. "Da kann man einfach keine Vergleiche ziehen. Mein Körper ist natürlich nicht mehr der einer 19-Jährigen. Das ist nicht real. Ich bin 49, ich habe den Körper und ich weiß auch, was ich erlebt habe. Mit 19 sah mein Körper natürlich auch noch anders aus." Wir finden: Claudia muss sich für ihre Kurven wirklich nicht verstecken!

Ist Laura Müller schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: