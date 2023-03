Claudia Obert: Baby-Hammer! Ihr größter Wunsch geht in Erfüllung

Also, Mission Baby! Kein ganz so einfach zu erfüllender Traum. "Hätte ich daran gedacht, dass ich mit 61 den Wunsch-Papi meines Kindes kennenlerne, dann hätte ich natürlich ein paar Eizellen eingefroren", erklärt der Reality-Star laut "Schöne Woche". Und Max? Der habe noch nie drüber nachgedacht und sei noch etwas zu jung für ein Kind. "Aber wenn das Claudias Wunsch ist – ich mein, ich bin potent, das müsste ich ja noch hinkriegen. So schwer ist das nicht", ist er sich sicher. Claudia Obert ist über so viel Einsatzbereitschaft entzückt und haucht dem 36 Jahre jüngeren Web-Designer ein "Ich liebe dich" ins Ohr.

Inzwischen geht Max die Liebe zu seiner Auserwählten sogar unter die Haut. Auf seine Wade ließ er sich "Spicy Señorita" tätowieren. Sein Kosename für die Unternehmerin. "Das ist schon ein Liebesbeweis. Ich meine, mit Claudia und mir ist es ja auch was Ernstes." Dass dem ungleichen Paar bei seinem Kinderwunsch Claudias Alter einen Strich durch die Rechnung machen könnte, nimmt es gelassen. "Ich bin ein Naturwunder! Aber wenn‘s nicht klappt, adoptiere ich eben ein Kind, am liebsten ein Mädchen", so die Hamburgerin laut "Schöne Woche". Ob wir Claudia also bald statt mit Schampusglas mit Kinderwagen sehen?

