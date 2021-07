Claudia Obert: Nackt im "Playboy"? Jetzt kommt alles raus

Die Fotos kommen bei Claudias Fans richtig gut an! "Du hast eine tolle Figur und kannst definitiv so oft du willst einen Bikini tragen", schwärmt ein User. Und offenbar wollen ihre Anhänger am liebsten noch mehr sehen! "Wird Zeit, für Playboy alles ausziehen. Ist in, auch als Geschäftsfrau", merkt eine Dame an. Ob Claudia sich wohl vorstellen könnte, die Hüllen für das Männermagazin fallen zu lassen?

Anfang des Jahres hat sie bereits ein ziemlich pikantes Angebot von einem Erotikportal bekommen und sollte sich für eine Kampagne oben ohne zeigen. Es besteht scheinbar also wirklich bei vielen Leuten das Bedürfnis, Claudia mit so wenig Kleidung wie möglich vor die Linse zu bekommen...