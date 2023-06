Clueso & Alli Neumann: Es hat gefunkt! Sie können ihre Gefühle nicht mehr verstecken

Für Alli Neumann war es etwas ganz Besonderes im Finale von "Sing meinen Song" mit Sänger Clueso das Final-Duett zu singen. Der Grund? Sie gestand noch vor der Endrunde der diesjährigen Staffel, dass sie vor Jahren ein bisschen verknallt in ihn gewesen sei. Nun bekam sie endlich die Möglichkeit, mit ihrem Schwarm gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Augenzwinkernd ließ sie vor der Performance verlauten: "Heute ist meine Chance, Cluesos Herz zu erobern."

Auch die anderen Teilnehmer waren ganz hingerissen von dem Duo. Johannes Oerding kündigte das Gesangspaar mit vielsagenden Worten an: "Da stehen sie, und man könnte um sie herum die Kulisse von Paris aufbauen. Denn da gehören sie hin, da gehören sie rein, so sehen sie aus."

Als Clueso und Alli dann seinen Song "Paris" anstimmten, war schnell klar - da ist was in der Luft. Die beiden Musiker hatten nicht nur eine kleine Tanz-Performance einstudiert, auch ihre Körpersprache sprach Bände - immer wieder hielten die Zwei auf der Bühne Händchen. So viel Chemie kann ja nicht von irgendwo kommen. Das dachte auch Nico Santos und schwärmte: "Ihr wart so in einer Welt! [...] Love is in the air."

Doch Alli nahm den anwesenden Co-Stars schnell den Wind aus den Segeln und scherzte: "Eigentlich nervt er mich. Wenn er singt, ist es geil. Aber wenn er redet, dann hört’s auf." Aber wie heißt es so schön, was sich liebt, das neckt sich...

