Nico Santos Freundin: Diese Blondine lässt sein Herz höherschlagen

Seit Nico Santos 2012 seinen Hit „Eres Perfecta“ bei Youtube veröffentlichte, kennt der Musiker nur eine Richtung: Steil nach oben! Ob solo mit „Rooftop“, an der Seite von Lena Meyer-Landrut oder zuletzt 2020 mit seinem neuen Album „Nico Santos“, der Singer-Songwriter feiert einen Mega-Erfolg nach dem nächsten. Nico Santos verbringt so viel Zeit im Studio, dass eigentlich gar keine Zeit für eine Freundin bleibt. Und doch überraschte er hinter den Kulissen von „The Voice of Germany“ kuschelnd mit einer neuen Frau an seiner Seite. Wer ist Nico Santos neue Freundin?