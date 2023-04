Collien Ulmen-Fernandes: Schluss! Sie hat ihre Koffer gepackt

"In drei Stunden geht ein Flieger nach Mallorca. Schaffst du es, so schnell die Koffer zu packen?" Mit dieser Frage ihres Mannes Christian fing alles an. Der Kurztrip des Paares endete unverhofft mit einem Neustart in Spanien: "Auf der Insel hatte Christian dann noch spontan die Idee, einfach mal ein paar Häuser anzuschauen, die zum Verkauf standen", verrät Collien im Interview. "Wir hatten am nächsten Tag einen Besichtigungstermin und habend das Haus sofort gekauft." Dass sie gleich ganz hinziehen, statt das Anwesen mit gigantischem Meer-Blick als Feriendomizil nutzen, hat einen sehr ernsten Grund: Collien hatte in Deutschland einen Stalker, gegen den sie nichts unternehmen konnte "weil er bisher noch nicht gewalttätig war". Ein Problem, das sich nun endlich erledigt hat.

