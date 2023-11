Collien Ulmen-Fernandes: Süßer Familienzuwachs auf Mallorca!

Ein Leben ohne Trash-TV? Für Vera unvorstellbar. Seit ihrer Jugend gilt sie für ihre Freunde als DIE Anlaufstelle für den neusten Promi-Gossip. Klar, dass da der Weg zu ihrer heutigen Passion als Online-Redakteurin für InTouch Online von Anfang an geebnet war. Nach einem Abstecher ins Online Marketing, im Anschluss an ihr Studium, machte Vera ihre Leidenschaft zum Beruf und widmet sich jetzt der Welt der Stars. Neben Reality-TV-Größen aus "Temptation Island", "Are You The One" oder dem "Bachelor"-Universum, haben es ihr auch die Ärzte aus "In aller Freundschaft" angetan. Mit ihrer Expertise hält sie die Leser nun fleißig auf dem Laufenden.