Florian Silbereisen & Collien Ulmen-Fernandes: Das läuft wirklich hinter den "Traumschiff"-Kulissen

Collien Ulmen-Fernandes ist aus der deutschen TV-Welt kaum wegzudenken. Neben unzähligen Moderations-Jobs konnte sie bereits mehrere Schauspiel-Rollen an Land ziehen. Nicht nur ist sie an der Seite ihres Mannes Christian Ulmen in "Jerks" zu sehen, auch diverse TV-Krimi-Produktionen und Kinofilme gehen auf ihr Konto. Doch besonders mit ihre Arbeit für "Das Traumschiff" hat Collien wohl das große Los gezogen, wie sie uns bei der bei der "Harry Potter und das verwunschene Kind"-Theaterpremiere in Hamburg verriet. Die Dreharbeiten seien in Sachen "Work-Life-Balance das Beste was [sie] je gemacht [hätte]". Das hat auch einen ganz besonderen Grund: