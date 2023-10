Cora Schumacher: Herber Schlag! Ihr Sohn feiert ohne sie Geburtstag

Bittere Klatsche für Cora Schumacher! Bereits vor einiger Zeit hat ihr Sohn David den Kontakt zu ihr abgebrochen und seine Mutter sogar überall blockiert. "David und ich haben gerade keinen Kontakt. Ich bin wieder überall blockiert. Das ist für mich sehr schmerzhaft. Er ist ja auch mein Kind, und ich glaube, jede Frau, die in so einer Situation ist, wird das mit Sicherheit nachvollziehen können. Auch Väter. Es geht mir einfach sehr nahe, dass ich keinen Anteil an Davids Leben habe.", erklärte die 46-Jährige gegenüber "Bild". Genau das bekommt die Ex von Ralf Schumacher jetzt erneut zu spüren: Am Montag (23. Oktober) feierte David seinen 22. Geburtstag - allerdings ohne seine Mama.