Cora Schumacher: Sohn bricht Kontakt ab! "Ich bin überall blockiert"

David und ich haben gerade keinen Kontakt. Ich bin wieder überall blockiert. Das ist für mich sehr schmerzhaft. Er ist ja auch mein Kind, und ich glaube, jede Frau, die in so einer Situation ist, wird das mit Sicherheit nachvollziehen können. Auch Väter. Es geht mir einfach sehr nahe, dass ich keinen Anteil an Davids Leben habe.", erklärt die 46-Jährige gegenüber "Bild". An das letzte Treffen mit ihrem Sohn kann sich Cora noch ganz genau erinnern: "Es ist schon über ein Jahr her, dass ich ihn sehen und mit ihm sprechen durfte. Bei einem Rennen letztes Jahr durfte ich einmal kommen."

Aber wie kam es zu dem Kontaktabbruch von Seiten ihres Sohnes? Cora erklärt, dass ihr Kontakt "seit der Scheidung von Ralf" "schwierig ist". Da ihr Sohn bis heute nur die Sicht seines Vaters kenne, hätte Cora gern ein klärendes Gespräch, doch gibt ihrem Sohn die Zeit, die er braucht. "Also ich glaube, dass sich jeder irgendwie in diese für mich sehr schmerzhafte Situation hineinversetzen und nachvollziehen kann, was für ein tiefer Schmerz das für mich ist, dass mein Sohn mit mir nichts zu tun haben möchte.", sagt Cora.

Ob sich David wieder bei seiner Mutter melden wird und sich die Wogen glätten können? Das bleibt abzuwarten...