Cora Schumacher: Jetzt schießt sie gegen "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi!

Vor acht Jahren probierte Cora Schumacher ihr Glück und nahm an der 8. Staffel von "Let's Dance" teil. Doch bereits für ihren ersten Tanz hagelte es ordentlich Kritik - vor allem von Juror Joachim Llambi, der ihr sogar eine -1 gab.

Doch auch wenn dieser unschöne Vorfall schon mehrere Jahre her ist, vergleicht der Juror immer wieder Coras Performance mit anderen Tänzen in der Show. So auch letzten Freitag, als die "GZSZ"-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi und ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov einen Jive aufs Parkett legten - wie damals Cora Schumacher. "Ich habe ein ganz ungutes Gefühl gehabt. Es ist ein paar Jahre her, da hat die Cora Schumacher …", fing Joachim Llambi an. Moderator Daniel Hartwich unterbrach ihn: "Können Sie Cora Schumacher nicht endlich in Ruhe lassen?", woraufhin der Juror sagte: "Nein! Das war so schlecht damals."