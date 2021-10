Auch packt die GNTM-Schönheit in ihrer Instagram-Story über ihre bewegte Vergangenheit aus. Schon früher hatte Alex Mariah Peter häufig mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Vor einigen Jahren wog sie sogar über 100 Kilo! Damals purzelten die Pfunde wegen eines Mannes, in den sie sich verknallt hatte. 2020 meldet sich die sichtlich erschlankte Alex Mariah Peter für "Germany's Next Topmodel" an. In der 16. Staffel der Casting-Show erregte sie nicht nur mit ihrem Transgender-Background für Aufsehen, sondern auch mit ihrer tollen Figur.