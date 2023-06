Corinna Schumacher: "Ein Geschenk" - Dieser Sommer wird unvergesslich

Zwei Wochen lang wird die Weltelite des Westernreitens in ihrer "CR Ranch" in der Schweiz zu Besuch sein. Diese berichtet aktuell die "Bild". Vom 3. bis zum 8. Juli werden dort die Reining-Weltmeisterschaften für Junioren, junge Reiter, Amateure und "Open"-Reiter stattfinden, ebenso wie die Para-Reining-Weltmeisterschaften. Außerdem folgen vom 10. bis zum 15. Juli die Reining-Europameisterschaften, die Schweizer Meisterschaft sowie eine "Ancillary Show".

Alle freuen sich riesig auf das Event und gönnen Corinna Schumacher das Glück. Denn die Blondine wird von allen extrem geschätzt. Nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von ihren Mitarbeitern. Dies sah man zuletzt bei Facebook, als ihr das Team zum Muttertag gratulierte: "Du bist ohne Zweifel ein Geschenk von oben für uns alle. Deine Liebe zu deiner Familie ist das Blut in deinen Adern. Wir lieben dich über alles und können die Dankbarkeit für alles, was du tust, nicht in Worte fassen", heißt es dort in einem Post. Und so werden sie sicher alle das große Event in vollen Zügen gemeinsam genießen.

