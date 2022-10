Corinna Schumacher: Ihr geheimes Leben ohne Michael Schumacher

Im Jahr 2013 veränderte der Unfall von Michael das Leben von Corinna Schumacher und ihrer Familie. Bis heute ist nur wenig über den Gesundheitszustand des ehemaligen Formel-1-Helden bekannt. Nach dem Sturz beim Skifahren lag er sechs Monate im Koma. Wie es ihm heute geht? Dazu schweigt die Familie.

In einer Dokumentation auf Netflix verrät Corinna aber so viel: "Er ist da. Nur anders." Denn heute muss Corinna Schumacher vieles ohne ihren Mann machen. Ob öffentliche Auftritte, Besuche von Reitturnieren oder das Daumendrücken am Rande der Rennstrecke, wenn Sohn Mick Schumacher ein Rennen fährt. Auch für den 23-Jährigen keine einfach Situation. "Momente fehlen", bestätigt er in besagter Doku.

Doch für die Familie ist eines ganz klar - und das wird sich auch nie ändern: "Michael hat uns immer beschützt. Jetzt beschützen wir Michael."

Mick Schumacher: Rührende Liebeserklärung an seinen Papa. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: