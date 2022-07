Michael Schumacher: Die Familie versammelt sich

So war es für Mick auch selbstredend, dass er trotz seines vollen Terminkalenders bei der Europameisterschaften im 'Reining' auf der Zuschauertribüne platznimmt, um seine Schwester Gina während ihres Wettkampfs ordentlich anfeuert. Gegenüber "RTL" offenbart Mick: "Ich glaube, dass sie sich wohlfühlt, wenn alle da sind. Ich bin gerne hier, ich bin gerne mit meiner Schwester zusammen und ja, feuere sie halt auch in dem Fall gerne an." Er ergänzt über das besondere Bruder-Schwester-Verhältnis: "Das sie so viel Spaß an der Sache hat, ist für mich schön zu sehen. Ich bleibe dann halt auch ganz lange Abends noch hier mit ihr zusammen und durfte auch gestern Abend noch mal ein bisschen reiten." Wow! Mehr Geschwisterliebe geht wohl kaum!