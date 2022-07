Daniela Katzenberger: Familien-Beichte! Sie hat sich so geschämt

Daniela Katzenberger ist dafür bekannt, gerne einmal zu zeigen was sie hat. Auch nach der Geburt ihrer Tochter Sophia fühlt sich die Katze noch immer pudelwohl in ihrer Haut und lässt auf Social Media mit leichtbekleideten Bilder immer wieder tief blicken. Doch so selbstbewusst wie heute, war die Frau von Lucas Cordalis nicht immer. Nun verriet sie was ihre Mutter Iris Klein in ihrer Jugend damit zu tun hatte, dass sie sich für ihren Körper schämte...