Corinna Schumacher: Neue Hoffnung! Endlich kann sie wieder strahlen

In den USA und in der Schweiz besitzt Corinna je eine Pferde-Ranch. Die Anwesen sind ihre Zufluchtsorte in schweren Momenten – und davon hatte sie bekanntlich viele. Seit dem tragischen Unfall ihres Mannes vor mehr als acht Jahren sind die Pferde nicht nur Hobby, sie waren und sind auch immer eine Ablenkung vom Schicksal, das so unbarmherzig zugeschlagen hat.

Der Pferde-Sport ist eine Leidenschaft, die Corinna an ihre Tochter weitergab. Gina Maria (25) wurde schon Weltmeisterin im Westernreiten. Da verwundert es kaum, dass auch ihr Freund Iain Bethke (26) ein Pferde-Narr ist. Der Springreiter ist immer an ihrer Seite – und längst in die Familie Schumacher aufgenommen worden. Aber nicht nur das! Iain soll inzwischen auf dem Familien-Anwesen in Gland gemeldet sein.

Die Schumachers halten nicht nur emotional zusammen, sie sind auch räumlich nicht zu trennen. Und wer weiß: Vielleicht spannen Gina Maria und Iain ihre Western-Pferde bald ausnahmsweise mal vor eine (Hochzeits-)Kutsche...