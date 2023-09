Corinna Schumacher: Plötzlich steht sie ganz alleine da

Doch der Reihe nach: Mick, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist, gibt Vollgas in Sachen Liebe. Er ist bis über beide Ohren verliebt in das dänische Model Laila. Jede freie Minute möchte er mit der hübschen Influencerin verbringen. Da wird die Zeit mit seiner Mutter natürlich knapper. Corinna muss nun ganz stark sein. Denn auch Gina, die seit über fünf Jahren mit Iain happy ist, widmet sich ihrer Karriere als Westernreiterin und pendelt zwischen der Ranch in der Schweiz und der in Texas.