Michael Schumachers Vermögen: So viel Geld hat die Formel 1-Legende wirklich...

Das viele Geld will auch gut investiert sein - auch darin ist Michael Schumacher Experte. Der einstige Formel 1-Fahrer besitzt mehrere Immobilien verteilt in Europa, zwei Ranches in Texas und der Schweiz und sogar eine eigene Insel in Dubai.

Der Hauptwohnsitz der Familie Schumacher ist heute in der Schweiz. In ihrer Familienvilla am Genfer See, in der auch seine Kinder Mick Schumacher und Gina-Maria Schumacher immer wieder vorbeischauen, wohnt Michael Schumacher mit seiner Frau Corinna Schumacher seit 2008. Das Anwesen "La Reserve" in Gland liegt direkt am See. Nach dem Umzug von Vufflens-le-Chateau baute Schumi diesen "Palast" damals für 40 Millionen Euro. Seit seinem Ski-Unfall im Jahr 2013 setzt Michael Schumacher hier seine Reha komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit fort. Sein Vater Rolf ließ auf dem Anwesen ein Gästehaus für sich und seine Lebensgefährtin Barbara bauen, um sich um seinen kranken Sohn zu kümmern.