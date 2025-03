Corinna Schumacher: Trauer um Freund Eddie! "Wir sind geschockt von der Nachricht"

"Wir sind geschockt von der Nachricht, dass Eddie seinen Kampf gegen den Krebs verloren hat, und wir fühlen mit seiner Familie und seinen Freunden. Er war ein integraler Teil von Michaels Karriere, immerhin hat er ihm sein erstes F1-Cockpit gegeben. Er war ein echtes Original", erklärt Corinna auf Nachfrage von RTL.

Auch Ralf Schumacher (49) kann kaum fassen, dass Eddie nun nicht mehr da ist. "In erster Linie ist es ja so, dass man immer nicht wirklich glaubt, dass so eine starke Persönlichkeit und Fighter, so ein lebenslustiger Mensch wie er es war, dann wirklich den Kampf gegen seine Krankheit verliert", gibt er geknickt zu. Da können ihm Eddies Freunde, Familienmitglieder und Fans sicherlich nur zustimmen ...