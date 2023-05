Dagmar Wöhrl: Bitteres Bekenntnis! "Ich habe mich gefragt, warum ich weiterleben sollte."

Dagmar Wöhrl Vermögen

So reich ist die Löwin 2022

Bei „Die Höhle der Löwen“ investiert Dagmar Wöhrl ihre Millionen am liebsten in Kosmetik und Nachhaltigkeit. Doch bei der Wahl der Start-Ups haben sicherlich auch ihr Mann und ihr Sohn die Hände im Spiel. Immerhin sitzt die Familie von Dagmar Wöhrl aktuell auf einem Vermögen in dreistelliger Millionenhöhe.