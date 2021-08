Daniela Büchner: "Verräterin!" Heftige Vorwürfe gegen den "PBB"-Star

In der heutigen Folge stellt Papis Loveday Danni zur Rede. Er vermutet, dass sie die Bewohner des Big Plantes für Eric Sindermann aushorchen will. "Ich finde das respektlos! Du bist in unserem Team. Ich habe aber das Gefühl, dass du eher für die anderen kämpfst!", beschwert sich das Topmodel.