Papis Loveday: Partner enthüllt! Er lüftet sein Beziehungs-Geheimnis

Seine Heimat Senegal hat Papis Loveday (Geburtsnamen Pape Badji) bereits vor vielen Jahren verlassen. Als international gefragtes Male-Model reist der Afrikaner seit fast 20 Jahren durch die Weltgeschichte. Ob Armani, Dior oder Valentino, es gibt wohl kaum einen Laufsteg den Papis Loveday nicht in und auswendig kennt. Dabei geriet er eher durch einen Zufall in die Hände der Modeindustrie. 2003 wurde der ehemalige Leichtathlet bei der WM in Paris von einem Fotografen entdeckt. Seine Model-Karriere führte ihn nicht nur nach Paris, Mailand oder New York, sondern auch ins deutsche Fernsehen. Er moderierte das österreichische Format „Austrias Next Topmodel“ und nahm als Laufsteg-Coach an der Seite von Model-Mama Heidi Klum bei „Germany’s Next Topmodel“ Platz.