Daniela Büchner: Beauty-Wahnsinn! Jetzt übertreibt sie komplett

Beim Anblick der aktuellen Instagram-Postings von Danni und ihren Töchtern könnte man eine akute Textilallergie vermuten. Jedenfalls scheint das liebste Outfit im Hause Büchner momentan der Bikini zu sein. Und das hat nicht nur mit der Rekordhitze auf Mallorca zu tun, sondern auch mit der Freude am eigenen Körper. Das gilt vor allem für Daniela, die zuletzt ordentlich abgespeckt hat und das auch allen zeigen will. "Ich habe einige Kilos abgenommen und ich fühle mich damit ganz wohl", verrät sie gegenüber der "Closer". Neben viel Stress ließ auch eine Ernährungsumstellung die Pfunde schwinden. "Ich esse nicht mehr so fettig und wenig Fleisch." Doch obwohl sie mit ihrem Körper so happy ist wie lange nicht mehr, gibt es nach wie vor Tage, an denen sie sich am liebsten verstecken würde, gesteht sie. "Manchmal gucke ich dann doch eher ungern in den Spiegel. Aber ich denke, das hat jede Frau, dass man sich auch mal hässlich fühlt und unzufrieden ist." Anders als viele andere gibt sie offen zu, dass sie hin und wieder mit Botox nachhilft – das glättet schließlich nicht nur den Teint, sondern auch die Stimmung.