Daniela Büchner: Bittere Reue! Gerät ihr Familienglück ins Wanken?

Pietro Lombardi

Deutliche Persönlichkeitsveränderung! Was ist aus dem einstigen Strahlemann geworden?

In letzter Zeit macht Pietro Lombardi vermehrt mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Doch wie kommt es, dass der sonst so fröhlich wirkende Sänger plötzlich in einem völlig gegenteiligen Licht erscheint?