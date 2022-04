Daniela Büchner: Erschreckende Beichte! Sie ist völlig am Ende

Große Sorge um Powerfrau Daniela

Während einer Instagram-Fragerunde verrät Daniela, dass es ihr momentan nicht so gut geht. Außerdem lässt sie durchblicken, dass sie in letzter Zeit so viel Gewicht verloren hat, weil sie gestresst war und kaum Hunger hatte. "Es gibt leider zurzeit einige Dinge, die mich nerven, nachts nicht schlafen lassen", so Danni. "Aber da ich sehr wenige Menschen nah an mich heranlasse, kann mich nicht allzu viel nerven."

Kurz nach dieser traurigen Beichte möchte ein Fan wissen, woher Daniela die Kraft nimmt, immer nach vorne zu sehen. "Ich habe oft keine andere Wahl", gesteht sie geknickt. "Ich weine, schreie, aber danach mache ich weiter."

Wie bitter! Bleibt zu hoffen, dass Daniela sich in dieser schwierigen Zeit auf ihre engsten Freunde und ihre Familie verlassen kann...