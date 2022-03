Daniela Büchner: Bitter, was sie jetzt verkraften muss!

Zum Glück bekommt Daniela prominente Unterstützung von Sara Kulka. Die stärkt ihr in ihrer Instagram-Story nämlich den Rücken und schreibt: "Schaut mal bei Daniela Büchner vorbei. Unter dem Beitrag geht es nicht so nett zu wie unter meinem. Ich kann es nicht verstehen, wie Frauen andere Frauen aufgrund ihres Aussehens fertig machen. Vor allem das Argument: Ab einem Alter darf man sich nur bestimmt anziehen. Also ich, bald 32, gehe in die Kinderabteilung bei Zara und kaufe mir dort Disney-Pullover in der größten Größe und mache mit meiner fünfjährigen Tochter Partnerlook."

Über so viel Unterstützung freut Daniela sich sehr. "Wir Frauen sollten viel öfter zusammenhalten", findet sie.

Alle fünf Kinder von Daniela Büchner auf einen Blick: