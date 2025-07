Daniela Büchner: Frisch verliebt? "So clever, dass es keiner mitbekommen hat"

Am Anfang war es schwierig. Mein erstes Kind zieht aus. Klar, ich habe sie immer mal wieder rausgeschmissen im Streit – das kennt jede Mutter. Aber als es dann wirklich so weit war, dachte ich: Oh, okay, das ist jetzt ernst. Sie war mir immer eine große Stütze, vor allem mit den Zwillingen. Aber ich bin wahnsinnig stolz auf sie.