Daniela Büchner: "Mit Jens habe ich den großen Rückhalt an meiner Seite verloren"

Aktuell steht Danni für "Das große Promi-Büßen" vor der Kamera und stellt sich dort ihren vermeintlichen Fehltritten der Vergangenheit. "Ich liebe Herausforderungen. Und wenn diese Show nicht eine ist, welche sonst? Ich weiß auch, dass ich mich im TV in der Anfangszeit nicht immer tadellos präsentiert habe. Aber das war auch eine intensive Zeit", erzählt sie im Interview mit InTouch Online. "Am Anfang war alles neu für mich und ich habe mich von den Kritikern herausgefordert gefühlt - und mich auch provozieren lassen. Dann habe ich noch mit Jens den großen Rückhalt an meiner Seite verloren. Das war die schwerste Zeit, eine ohne Halt und ich bin trotzdem nach vorne gegangen."

In den letzten Jahren hat Daniela sich sehr verändert. "Heute bin ich ein ganz anderer Mensch und möchte auch zeigen, dass ich mich entwickelt habe und nun völlig bei mir bin. In der Vergangenheit habe ich schon oft spüren dürfen, dass ich so viel besser fahre. Jetzt möchte ich zeigen, dass ich auch unter extremsten Bedingungen ich bleibe und stark bin. Ich will es vor allem mir und meiner Familie beweisen", gesteht die 45-Jährige.