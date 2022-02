Daniela Büchner und Sohel: Das ist der wahre Grund für das Liebes-Aus!

Gestern war Daniela Büchner dabei zu sehen, wie sie bei "Ich bin ein Star - Die Stunde danach" ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte. Auch ihr Liebes-Aus mit Sohel wurde bei dem Talk thematisiert! Daniela offenbarte: "Wir waren in der Kennenlernphase und so ist das eben. Es ist traurig, wenn die Leute mehr reden als sie sollten." Sie ergänzt: "Ich bin aber keine Person, die eine große Schlammschlacht macht." Oh je! Ehrliche Worte, die ganz danach klingen, als wenn Danni und Sohel nicht in Harmonie auseinander gegangen sind!

Ob Daniela in diesem Jahr wohl dennoch einen neuen Partner finden wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!