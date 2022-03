Daniela Büchner: Liebes-Reunion mit Ennesto Montè? Ihre Tochter packt aus

Joelina hat einen Plan

Dabei meint sie natürlich keine Liebes-Reunion, sondern eine Teilnahme bei "Prominent getrennt". "Wenn Mama die Story gleich irgendwann sieht, kann ich ausziehen", erzählt sie ihren Fans lachend auf Instagram. "Aber ich hätte so gerne meine Mama dort drin, mit irgendeiner Pappnase, die sie hatte. Es wäre so witzig gewesen, aber für die andere Person definitiv nicht. (...) Manche Flirts konnte man nicht als Beziehung bezeichnen und Mama ist so oft scheiße dargestellt worden, obwohl sie viel Kacke aushalten musste."

Genau deshalb glaubt Joelina, dass es ganz schön unterhaltsam sein könnte, wenn Mama Danni in der Sendung beispielsweise auf Ennesto Monté oder Sohel Abdoulkhanzadeh treffen würde. "Ich sollte sie vielleicht mal fürs nächste Jahr dort bewerben", überlegt sie. Doch davon will Daniela nichts wissen! "Never ever mache ich da mit", poltert sie in ihrer Instagram-Story. Schade! Unterhaltsam wäre es bestimmt gewesen...

