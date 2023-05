Daniela Büchner: Komplett verändert! So sind die Kilos gepurzelt

Wow, sieht die toll aus! Auf Instagram setzt Daniela Büchner in einer engen Skinny-Jeans ihre heißen Kurven in Szene und begeistert damit die Fans. "Von Tag zu Tag hübscher", und "Du siehst richtig zufrieden und ausgeglichen aus", lauten nur einige der vielen Komplimente unter ihrem aktuellen Bild. Danni fühlt sich scheinbar pudelwohl in ihrem Körper.