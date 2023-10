Daniela Büchner: Traurige Rückkehr nach Delmenhorst! Sie verrät erschütternde Details

Zusammen mit den Zwillingen Diego und Jenna, sowie Tochter Jada besucht Daniela ihre Mutter und ihre Schwestern in Delmenhorst. Dort fährt sie mit ihrem Nachwuchs auch zu ihrer alten Wohnung. Eine Achterbahn der Gefühle. "Ich habe totalen Respekt vor der Situation, wie es mir emotional geht. Man darf nicht vergessen: Vor vielen Jahren, vor Jens, ging es mir sehr sehr schlecht in Delmenhorst. Mir ging es körperlich und seelisch sehr sehr schlecht", erklärt sie traurig.

Auch wenn es einige schöne Zeiten gab, so haben sie doch viele Momente geprägt, Momente, die sehr dunkel waren. Vor Jens war Daniela in einer Beziehung, in der sie psychische und körperliche Gewalt erfahren musste. "Ich war sehr krank, hatte schlimme Depressionen, mir ging es sehr schlecht mit der Partnerschaft", erinnert sie sich. Deswegen ist sie heute umso dankbarer, wie ihr Leben danach verlaufen ist: "Ich bin so froh, dass alles so gekommen ist, dass wir Jens kennengelernt haben." Denn nach Delmenhorst will sie nie wieder zurück - dafür hat sie zu viel hier erlebt. Sie will die Vergangenheit für immer hinter sich lassen...