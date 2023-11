Daniela Büchner: Das hält sie wirklich vom TV-Debüt ihrer Töchter Joelina und Jada Karabas

Doch was hält Mama Büchner von dem plötzlichen TV-Auftritt der Töchter? Sie könnte kaum stolzer auf die beiden sein. Mit den Worten "So stolz auf euch" in ihrer Instagram-Story macht Daniela deutlich, wie sehr sie sich für ihre Mädels freut. Und nicht nur Daniela ist froh: "Wir sind sehr stolz, dass wir das erste Mal alleine in einem Format mitgemacht haben", sagen die beiden Schwestern. "Es waren auf jeden Fall viele neue Erfahrungen (und auch viele Nerven nötig)." Scheint ganz so, als hätten sie viel aus der Show lernen können. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die beiden schlagen werden...