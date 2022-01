Daniela Büchner: Neuer Look! Sie zeigt sich vollkommen verändert!

Hat sie sich also insgeheim doch vor allem für ihn so auffällig aufgehübscht? Gut möglich, denn die Fünffach-Mama outete sich auch früher schon als "Liebes-Chamäleon": So speckte sie für ihren Ex Ennesto Monté nicht nur ordentlich ab, sie wechselte auch von blond zu braun und ließ sogar vom Beauty-Doc nachhelfen, mit ein bisschen Botox gegen die Falten und etwas Hyaluron für vollere Lippen. "Ich finde das total normal und man sollte das auch offen zugeben", betonte sie erst kürzlich. Auch die letzten Reste des eher braven Styles der Jens-Jahre verschwanden: An der Seite des selbst ernannten Casanovas Ennesto wurden Dannis Outfits immer knapper und freizügiger – was im Netz für einigen Spott sorgte. Doch seit sie mit Sohel zusammen ist, setzt Daniela eher auf verführerische Eleganz, eine Verwandlung, die auch ihren Insta-Fans nicht entging und mit Begeisterung quittiert wird: "Ein superschönes Foto!", liest man in den Kommentaren. "Toll, die Haare und das Outfit. Elegant und sexy, einfach umwerfend. Du kannst stolz auf dich sein."

Komplimente sind bekanntlich Balsam für die Seele – auch in dieser Hinsicht tut Sohel seiner Liebsten also richtig gut. Da kann man nur fest die Daumen drücken, dass Danni jetzt wirklich endgültig ihren Typ gefunden hat …