Daniela Büchner & Ennesto Monté: Jetzt ist alles wieder wie früher!

Zwischen Daniela Büchner und Ennesto flogen in den letzten Monaten gewaltig die Fetzen! Nachdem die beiden ihre Liebe öffentlich machten, folgte kurze Zeit später wieder das Aus ihrer Beziehung! Danach lieferten sich die beiden Realitystars einen waschechten Rosenkrieg in der Öffentlichkeit. Doch was sagt Ennesto eigentlich zu dem neuen Gefühlsglück seiner Ex?

