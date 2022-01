Daniela Büchner: "Das ist meine neue Liebe"

Allerdings lässt sich mit einer prominenten Partnerin wie Danni das öffentliche Interesse nicht ganz vermeiden. Sohels Instagram-Account ist daher mittlerweile auf privat gestellt. "Nach den ersten Gerüchten wurde er förmlich mit Nachrichten überschüttet. Er kann über die Sachen, die viele Leute schreiben, nur lachen oder den Kopf schütteln. Er nimmt das locker", erzählt der Freund. Beide hoffen, dass ihre Beziehung nicht weiter ausgeschlachtet wird. "Sie wollen weder ins 'Sommerhaus der Stars' noch sonstige Show-Projekte."

Aber natürlich würden wir schon gern wissen, was Daniela so unwiderstehlich zu ihrem Liebsten hingezogen hat. "Sie mag seine zuverlässige und ehrliche Art. Er ist ein lockerer Typ mit dem Herz am rechten Fleck. Sie vertreten ähnliche Prinzipien und Werte." Und, ganz wichtig: Auch Dannis Kinder sind von Sohel begeistert. "Er kommt super mit ihnen aus. Sie besuchen sich häufig gegenseitig, weil sie auf Mallorca nicht weit voneinander entfernt leben." Und was sagt Danni selbst zum Trubel um ihre neue Liebe?

"Ich bin mit ihm einfach nur wahnsinnig glücklich", stellt sie klar. "Alles andere geht niemanden etwas an!"