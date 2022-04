Daniela Büchner: Radikaler Schlussstrich! Sie kann es nicht mehr ertragen

Daniela hat die Nase voll

Nach der Kritik der letzten Monate setzt Daniela auf ihrem Instagram-Kanal nun ein klares Statement. Sie postet ein Pool-Foto von sich, auf dem ihr (fast) nackter Po zu sehen ist. Dazu schreibt sie: "Es gibt Menschen, die meinen, ich darf mich in 'meinem ALTER' so nicht zeigen. Als 'MUTTER' so nicht zeigen. Nun gut, dann gibt es Menschen wie mich, die einfach das tun, was sie möchten, weil es mein Leben ist! Merkt euch eines, ihr schönen Frauen da draußen: "Macht, was euch glücklich macht und hört nicht auf andere."