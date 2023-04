Daniela Büchner: Süße Baby-Überraschung!

Ob Danni sich auch noch weiteren Nachwuchs vorstellen könnte? "Also, im Moment bin ich echt genug beschäftigt", stellte sie kürzlich bei einer Fragerunde auf Instagram klar. Aktuell fehlt ihr eh der passende Papa. Nach der schmutzigen Trennung von Mallorca-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh (Er servierte sie per WhatsApp ab) schaffte es kein Mann mehr, ihr Herz zu erobern. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt...

Hier im Video seht ihr alle fünf Kinder von Daniela Büchner auf einen Blick: