Daniela Büchner & Ennesto Monté: Bittere Blamage im TV!

Damit spielte der Moderator auf die turbulente Vergangenheit von Dannis Freund an. Schließlich war er vor ihr schon mit den Ex-Dschungelcamperinnen Helena Fürst und Anastasiya Avilova zusammen. Letztere traf 2020 in der TV-Show sogar auf Danni - und warf ihr damals vor, dass Ennesto und sie eine Affäre während ihrer Beziehung hatten. "Nein, damals hatte sie nicht recht. Er war immer loyal, manchmal entwickelt sich was und mir geht es sehr gut", rechtfertigte sich Danni in der gestrigen Sendung.

