Daniela Büchner & Patricia Blanco: Der Zoff eskaliert! "Du bist Luft für mich!"

In der neuen Challenge müssen die Frauen per Zipline einen Fluss überqueren und währenddessen das Punkte-Boot mit einem Sandsack abwerfen. Als Joelina Karabas (25) scheitert, lästert Patricia: "Sieht aus wie ein Riesenbaby. Oh Gott, was meine Augen alles sehen..." Klar, dass ihre Mutter Danni davon Wind bekommt. "Ich mag kein Bodyshaming!", schimpft sie. "Du bist für mich Luft! Deswegen rede ich nicht mit dir." Doch diese Aussage provoziert Patricia nur noch mehr. "Mit ihr kann man nicht reden. Sie traut sich nicht", stichelt sie. Plötzlich ist Danni auf 180 und stürmt auf ihre Rivalin zu. "Hau mir mal eine rein!", fordert Patricia weiter. Ein Unding für Büchner. "Bist du verrückt?! Ich lass mir von niemanden was sagen. Von so einer Luftnummer sowieso nicht."