Daniela Katzenberger: Abschied! "Keine Kraft mehr"

Das Leben in der Öffentlichkeit kann ganz schön anstrengend sein. Sowohl im TV als auch auf Instagram lässt Daniela Katzenberger ihre Fans ganz nah an ihrem Leben teilhaben. Kein Wunder, dass sie sich ab und an mal eine Auszeit gönnen muss. Dieses Bedürfnis hatte die Katze nun scheinbar. Nachdem sie sich bereits im März mit den Worten: "Sendepause. Weil kein Bock mehr. #nohate." für eine Zeit von Social Media verabschiedete, ist es nun wieder soweit: Dani braucht eine Pause.