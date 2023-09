Daniela Katzenberger: Der Rosenkrieg eskaliert vollkommen

Das Ex-Paar selbst dagegen scheint den Trennungsschmerz längst abgehakt zu haben, bei ihnen geht es offenbar nur noch darum, einander zu provozieren: So kuscheln Peter und seine neue Freundin Yvonne demonstrativ vor TV-Kameras – damit Iris auch ja Wind davon bekommt. Gerade leisteten sie sich ihren (bislang) größten Affront: Yvonne übernachtete in der Finca, in der Iris und Peter über Jahre glücklich waren. Iris reagierte prompt, indem sie stolz mit ihrem neuen Lebensgefährten posiert. Dass sie den Mann, der angeblich im rechten Spektrum verankert sein soll, weiterhin nur "Mister T." nennt, als hätte er was zu verbergen, ging jetzt allerdings nach hinten los: Wegen des dubiosen Umfelds kündigte der Kochbox-Lieferservice "Hello Fresh" seine Werbepartnerschaft mit Iris. "Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut", so ein Firmensprecher. Keine weiteren Kooperationen mit Iris seien geplant. Damit gehen Iris hohe Einnahmen flöten – und das könnte nur der Anfang sein. Bitter für jemanden, der finanziell auf Online-Kooperationen angewiesen ist …

Auch in anderen Bereichen scheint sich das Kriegsglück momentan eher Richtung Peter zu verschieben. Aktuell kriegt er Schützenhilfe von Iris’ ehemaliger Geschäftspartnerin Nadescha Leitze. Die trat kürzlich vor Gericht als Zeugin gegen Iris auf, im Verfahren geht es um Betrug und eine Schadenssumme von rund 150.000 Euro. "Was das Urteil angeht gibt es noch keine Neuigkeiten. Stand der Dinge ist, dass Iris immer so weiter macht wie bisher", so Nadescha im Gespräch mit "Closer". Über Peter und Yvonne sagt sie: "Wenn die zusammen finden oder bereits zusammen sind, würde ich mich riesig freuen. Peter würde ich es wünschen, dass er endlich glücklich wird. Er hat ja bei Iris sein Leben lang in einem goldenen Käfig gelebt …" Sieht so aus, als müsste Iris sich dringend ein paar neue Verbündete suchen – oder endlich kapieren, dass sie sich und auch ihrer Tochter Daniela keinen Gefallen tut, wenn sie weiterhin so krass auf das neue Leben ihres Ex reagiert.

