Daniela Katzenberger: Ehe-Krise! Das ist der wahre Grund für das Dschungel-Aus von Ehemann Lucas

Steckt also in Wirklichkeit etwas anderes hinter seinem Ausstieg? Wohl eher jemand anderes… Darauf lässt zumindest das Argument schließen, dass Lucas später noch nachschob: "Bei einem Marathon kann man ja auch nicht erst mittendrin einsteigen…"

Eine Aussage, die im Original von Ehefrau Daniela Katzenberger (35) stammt! Und die hatte schon zuvor vehement darauf gedrängt, dass ihr Liebster den Dschungel sausen lässt! "Ich bin ein Freund von entweder ganz oder gar nicht", stellte die Katze klar. Und meinte wohl: lieber gar nicht. Denn wirklich überzeugt war Dani wohl nie von den Dschungelplänen ihres Gatten! Das Ganze schien einfach zu gefährlich, wenn auch nicht wegen der Prüfungen oder Krabbeltiere – sondern wegen der anwesenden, flirtfreudigen Mitstreiterinnen! "Lucas ist nicht eifersüchtig – eher ich!", hatte sie schon einmal zugegeben. Es gäbe schließlich "sehr viele hübsche Frauen". Und auch auf peinliche Plaudereien am Camp-Feuer verzichtet die Katze sicher gern! Wer weiß, was ihr Liebster da unterm Sternenzelt so alles vor Millionen-Publikum ausgeplaudert hätte?

Es ist also gut möglich, dass am Ende Daniela ihrem Lucas in endlosen Telefonaten den finalen Rückzug eingesungen hat! Und nun weiterhin der größte Star in der Familie sein darf. Ist ja auch viel angenehmer, denn wer teilt schon gern das Rampenlicht? "Meine Entscheidungen treffe ich selbst, allerdings hat meine Frau ein sehr gutes Bauchgefühl und liegt in den meisten Fällen richtig", hat Lucas am Ende noch diplomatisch erklärt. Er könne sich vorstellen, im nächsten Jahr teilzunehmen, und werde sich "zu Hause alles in Ruhe angucken". Vielleicht besser ohne Dani – denn es könnte ihm plötzlich klar werden, was für eine Chance im Leben er da vertan hat…