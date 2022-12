Daniela Katzenberger einsam: Mama Iris Klein bestätigt, was viele vermutet haben

Ein fröhliches Fest mit der ganzen Familie wird es für die Katze wohl nicht… Stattdessen muss die 36-Jährige allem Anschein nach alleine mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia auf Mallorca unter der Tanne sitzen. Mama Iris Klein und Stiefvater Peter ziehen es nämlich vor, die Feiertage bei Danielas Schwester Jenny Frankhauser, deren Freund Steffen und dem drei Monate alten Sohn Damian in der Pfalz zu verbringen: "Dieses Jahr an Heiligabend werden Jenny und Steffen kochen und wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Mal mit der kleinen Familie feiern dürfen", kündigte Danis Mutter auf Instagram an.

Von der Katze samt Anhang war dabei nicht die Rede! Warum? Vermutlich, weil Daniela und Jenny nicht gut aufeinander zu sprechen sind, wie Mama Iris gerade wieder durchblicken ließ: "Irgendwie geht’s immer weiter und am Ende wird alles gut", schrieb sie vielsagend auf Instagram. Aber noch ist das Ende des Dauerstreits nicht in Sicht! Im Gegenteil: Daniela konnte sich bislang offenbar nicht einmal dazu überwinden, ihrem kleinen Neffen einen Besuch abzustatten. Seit Baby Damian auf der Welt ist, gab es keine gemeinsamen Bilder mit dem Neugeborenen, obwohl Dani seither mehrfach in Deutschland war! Iris allerdings lässt es sich nicht nehmen, Weihnachten mit ihrem neuen Enkel zu feiern. Und diese Entscheidung könnte dafür sorgen, dass der Familienfrieden jetzt erst recht in weite Ferne rückt…